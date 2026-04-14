Concert – Dorémifac invite les chœurs de Rennes 2 et de l’EHESP, Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes), Rennes

Concert – Dorémifac invite les chœurs de Rennes 2 et de l’EHESP Jeudi 23 avril, 20h00 Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

Les chants interprétés par les choeurs du personnel de l’Université Rennes 2 et de l’EHESP proviennent de différents répertoires : jazz, traditionnel et variété française. De son côté, le choeur DoRéMiFac a choisi pour thématique la musique pop, des années 80 à nos jours.

À l’occasion du concert, les choristes seront accompagnés par des musiciennes et musiciens du Centre de formation des musiciens-intervenants (CFMI). Les trois chorales présenteront chacune leur répertoire avant de conclure par un final commun.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.univ-rennes2.fr [{« type »: « link », « value »: « https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/concert-doremifac-invite-choeurs-rennes-2-lehesp »}] Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l’entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l’année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s.

DoRéMiFac, ensemble étudiant de l’Université Rennes 2 invite les choeurs du personnel de Rennes 2 et de l’École des hautes études en santé publique (EHESP), pour un concert partagé au Tambour.