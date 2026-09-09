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Concert d’orgue à la cathédrale Notre-Dame, Cathédrale Notre-Dame, Rodez

dimanche 20 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame · Rodez

Concert d’orgue à la cathédrale Notre-Dame, Cathédrale Notre-Dame, Rodez

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cathédrale Notre-Dame
Adresse
Rue Frayssinous, 12000 Rodez, France
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit.

Concert d’orgue à la cathédrale Notre-Dame Dimanche 20 septembre, 16h00 Cathédrale Notre-Dame Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’orgue de 1628 chant pour les journées du patrimoine. Musiques germaniques au programme avec D. Buxtehude, J.S. Bach, J.L Krebs, N. Brunhs…

Cathédrale Notre-Dame Rue Frayssinous, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 0565871250
L’orgue de 1628 chant pour les journées du patrimoine. Musiques germaniques au programme avec D. Buxtehude, J.S. Bach, J.L Krebs, N. Brunhs…

©Ministère de la Culture

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