Concert d’orgue à la cathédrale Notre-Dame, Cathédrale Notre-Dame, Rodez
dimanche 20 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame · Rodez
Informations pratiques
Concert d’orgue à la cathédrale Notre-Dame Dimanche 20 septembre, 16h00 Cathédrale Notre-Dame Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
L’orgue de 1628 chant pour les journées du patrimoine. Musiques germaniques au programme avec D. Buxtehude, J.S. Bach, J.L Krebs, N. Brunhs…
Cathédrale Notre-Dame Rue Frayssinous, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 0565871250
L’orgue de 1628 chant pour les journées du patrimoine. Musiques germaniques au programme avec D. Buxtehude, J.S. Bach, J.L Krebs, N. Brunhs…
©Ministère de la Culture
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