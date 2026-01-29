CONCERT D’ORGUE Arles-sur-Tech
CONCERT D’ORGUE
Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
2026-08-09
Le Québec s’invite en Catalogne Catherine TODOROVSKI, orgue. Participation libre
English :
Quebec invites itself to Catalonia : Catherine TODOROVSKI, organ. Free admission
