CONCERT D’ORGUE Arles-sur-Tech

CONCERT D’ORGUE

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

2026-08-09

Le Québec s’invite en Catalogne Catherine TODOROVSKI, orgue. Participation libre

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66

English :

Quebec invites itself to Catalonia : Catherine TODOROVSKI, organ. Free admission

