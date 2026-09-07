Concert d’orgue, Cathédrale Saint-Fulcran, Lodève

Informations pratiques

Concert d’orgue Samedi 19 septembre, 18h00 Cathédrale Saint-Fulcran Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Assistez à un mini-concert d’orgue de 30 minutes dans le cadre majestueux de la cathédrale Saint-Fulcran.

Cathédrale Saint-Fulcran Place de l’Hôtel de Ville, 34700 Lodève, France Lodève 34700 Hérault Occitanie 0467440632 http://www.paroissesaintfulcran.com Cathédrale bâtie à l’emplacement de trois édifices antérieurs successifs. Clocher et nef unique du XIIIe siècle. Façade occidentale fortifiée au XIVe siècle. L’édifice a été en partie détruit en 1573, au cours des guerres de Religion. Le tympan du XIXe siècle remplace l’ancien, disparu au cours de ces guerres.

Un mini concert d’orgues de 30 minutes dans la cathédrale Saint-Fulcran.

©Amis des Orgues