Concert d’orgue, Cathédrale Saint-Pierre, Montpellier

Informations pratiques

Concert d’orgue Samedi 19 septembre, 17h45 Cathédrale Saint-Pierre Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:45:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:45:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Venez profiter d’un concert d’orgue dans un cadre patrimonial propice à l’écoute et à la découverte de cet instrument majestueux.

Cathédrale Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie La cathédrale Saint-Pierre a été édifiée au XIVe siècle, dès 1364. Remaniée aux siècles suivants, elle a été agrandie au XIXe siècle, au niveau du transept et du chœur actuels. Elle présente un style gothique méridional. Elle est mitoyenne de la faculté de médecine. À l’origine, c’était l’église du monastère-collège Saint-Benoît, occupé par les moines bénédictins. Elle est devenue cathédrale, siège de l’évêque, en 1536.

Propriété de l’État, elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1906 et le ministère des Beaux-Arts en a la charge depuis 1912. Elle est entretenue et restaurée aujourd’hui par les services de la DRAC d’Occitanie. La paroisse est l’affectataire des lieux. Tram ligne 1 et 4. Parking Arceaux, Pitot.

Concert d’orgue

©GVdH