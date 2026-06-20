Concert d’orgue Charles Balayer & Mariamielle Lamagat Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte
Concert d’orgue Charles Balayer & Mariamielle Lamagat Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte samedi 18 juillet 2026.
Fontenay-le-Comte
Concert d’orgue Charles Balayer & Mariamielle Lamagat
Église Notre-Dame 38 Rue Gaston Guillemet Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18 20:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Concert organisé dans le cadre du festival d’orgue de Fontenay-le-Comte
SAMEDI 18 JUILLET 18H30
Lieu église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte
Durée 1h30
Public tout public
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert
Placement libre
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Arrêt de la billetterie à l’Office de Tourisme le jour du concert à 17h30
Billetterie sur place possible à l’église 30 minutes avant le concert (sous réserve de places disponibles ; règlement en espèces, chèque et carte bancaire)
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite
Mosaïque / Gershwin, Shearing, Bach, negro spirituals, gospels.
De l’orgue Hammond au grand-orgue par Charles Balayer, avec la soprano Mariamielle Lamagat. .
Église Notre-Dame 38 Rue Gaston Guillemet Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire assochamadeflc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert organized as part of the Fontenay-le-Comte Organ Festival
L’événement Concert d’orgue Charles Balayer & Mariamielle Lamagat Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Fontenay-le-Comte (Vendée)
- La Valiztoire lit Tendre est la mer Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte 1 juillet 2026
- Atelier bébé signe ODDAS Fontenay-le-Comte 4 juillet 2026
- Atelier enfant 2 lieux 4 ambiances Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte 7 juillet 2026
- Fuego Compagnie Gratte Ciel Les Ricochets en Territoire Esplanade René Cassin Fontenay-le-Comte 7 juillet 2026
- Fontenay au crépuscule Fontenay-le-Comte 7 juillet 2026