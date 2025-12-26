Clermont-l’Hérault

CONCERT D’ORGUE CHRISTOPHER HAINSWORTH

Place de l’Église Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Concert de Christopher Hainsworth, organiste néo-zélandais titulaire de l’orgue de la cathédrale de Béziers.

Participation libre.

Concert de Christopher Hainsworth, organiste néo-zélandais titulaire de l’orgue de la cathédrale de Béziers.

Participation libre. .

Place de l’Église Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 83 58 77 06 contact@musiquesetpassions.fr

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English : CONCERT D’ORGUE CHRISTOPHER HAINSWORTH

Concert by Christopher Hainsworth, New Zealand organist and titular organist at Béziers Cathedral.

Free admission.

L’événement CONCERT D’ORGUE CHRISTOPHER HAINSWORTH Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT DU CLERMONTAIS