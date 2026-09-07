Concert d’orgue dans l’Eglise Saint-Christophe, Eglise Saint-Christophe, Tourcoing

Informations pratiques

Concert d’orgue dans l’Eglise Saint-Christophe Samedi 19 septembre, 14h30 Eglise Saint-Christophe Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Concert d’orgue au sein de l’Eglise Saint-Christophe

Par Jean-Paul Jamet

Samedi à 14h30

Sans réservation

Eglise Saint-Christophe Place de la République Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Concert d’orgue au sein de l’Eglise Saint-Christophe

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