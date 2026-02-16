Concert d’orgue Journées Européennes du Patrimoine Église Notre-Dame Vouvant
Concert d’orgue Journées Européennes du Patrimoine
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
2026-09-20
Éline PERROTIN, corniste, professeur à l’école de musique du Pays de Fontenay-Vendée & Christine MÉTAY-SEGUI, organiste en résidence à Vouvant.
Entrée libre Libre participation aux frais
Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR
Enfants concerts recommandés à partir de 5 ans .
Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
English :
Éline PERROTIN, horn player, teacher at the Pays de Fontenay-Vendée music school & Christine MÉTAY-SEGUI, organist in residence at Vouvant.
