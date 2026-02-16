Concert d’orgue Journées Européennes du Patrimoine Église Notre-Dame Vouvant

Concert d’orgue Journées Européennes du Patrimoine

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

2026-09-20

Éline PERROTIN, corniste, professeur à l’école de musique du Pays de Fontenay-Vendée & Christine MÉTAY-SEGUI, organiste en résidence à Vouvant.

Entrée libre Libre participation aux frais

Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR

Enfants concerts recommandés à partir de 5 ans .

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Éline PERROTIN, horn player, teacher at the Pays de Fontenay-Vendée music school & Christine MÉTAY-SEGUI, organist in residence at Vouvant.

