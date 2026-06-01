Concert d’orgue Place de la Collégiale Le Dorat
Concert d’orgue Place de la Collégiale Le Dorat samedi 27 juin 2026.
Le Dorat
Concert d’orgue
Place de la Collégiale Collégiale du Dorat Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
A l’occasion des 150 ans de l’orgue Cavaillé-Coll de la collégiale du Dorat, venez assister à un concert exceptionnel. Diversité et pittoresque dans la musique d’orgue française du XIXe siècle . Ce programme permettra d’entendre des pièces aujourd’hui peu connues mais correspondant à la musique jouée dans les églises à cette époque. .
Place de la Collégiale Collégiale du Dorat Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine amisorgue.ledorat@gmail.com
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English : Concert d’orgue
L’événement Concert d’orgue Le Dorat a été mis à jour le 2026-06-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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