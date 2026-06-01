Concert d’orgue Place de la Collégiale Le Dorat samedi 27 juin 2026.

Le Dorat

Concert d’orgue

Place de la Collégiale Collégiale du Dorat Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

A l’occasion des 150 ans de l’orgue Cavaillé-Coll de la collégiale du Dorat, venez assister à un concert exceptionnel. Diversité et pittoresque dans la musique d’orgue française du XIXe siècle . Ce programme permettra d’entendre des pièces aujourd’hui peu connues mais correspondant à la musique jouée dans les églises à cette époque. .

Place de la Collégiale Collégiale du Dorat Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine amisorgue.ledorat@gmail.com

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English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue Le Dorat a été mis à jour le 2026-06-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin