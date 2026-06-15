Kermesse des écoles Parc de la Mairie Le Dorat
Kermesse des écoles Parc de la Mairie Le Dorat vendredi 3 juillet 2026.
Le Dorat
Kermesse des écoles
Parc de la Mairie 11 Avenue Louis Ricoux Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:30:00
fin : 2026-07-03 22:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Rendez-vous pour une après-midi et une soirée festives ! Châteaux gonflables et multiples stands gratuits, glaces à l’italienne, boissons et gâteaux, food truck Le Croustillant (Blond) pour le repas du soir. Venez vous amuser en famille et profiter d’un moment convivial avant les vacances ! PS c’est ouvert à tous ! .
Parc de la Mairie 11 Avenue Louis Ricoux Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 08 45 91 apeledorat87@gmail.com
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English : Kermesse des écoles
L’événement Kermesse des écoles Le Dorat a été mis à jour le 2026-06-15 par Terres de Limousin
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