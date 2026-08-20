Concert d’orgue par Thierry Mechler, Église Notre-Dame, Guebwiller
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Guebwiller
Informations pratiques
Concert d’orgue par Thierry Mechler Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Notre-Dame Haut-Rhin
Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Thierry Mechler, titulaire de l’orgue de la Philarmonie de Cologne et conservateur de l’orgue symphonique de Notre-Dame, présentera cet instrument et réalisera un récital.
Gratuit, sans inscription. Durée 2h.
Adultes et enfants accompagnés à partir de 5 ans.
Église Notre-Dame 3 rue du 4 février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est L’église Notre-Dame a été construite entre 1764 et 1785 dans la ville basse, après que le chapitre ait été sécularisé et transféré de Murbach à Guebwiller. L’élaboration du plan de construction a été confiée à l’architecte bisontin Beuque, mais la majeure partie du gros œuvre et la décoration néoclassique (l’une des plus belles d’Alsace) a été réalisée par Gabriel Ignace Ritter. Autour de la place se trouvent le quartier des chanoines – avec cinq maisons pour les chanoines – et le château de la Neuenbourg, qui abrite aujourd’hui un pôle culturel et touristique (Office de tourisme de la Région de Guebwiller, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine et Institut Européen des Arts Céramiques).
Thierry Mechler, titulaire de l’orgue de la Philarmonie de Cologne et conservateur de l’orgue symphonique de Notre-Dame, présentera cet instrument et réalisera un récital.
©Jean DOTTER
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