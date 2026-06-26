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CONCERT D’ORGUES Olargues

CONCERT D’ORGUES Olargues vendredi 28 août 2026.

Adresse
Eglise St Laurent
Ville
34390 Olargues
Département
Hérault
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Tarif

Olargues

CONCERT D’ORGUES

Eglise St Laurent Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Vendredi d’orgue à partir de 18h.
Nous accueillons avec un plaisir toujours renouvelé cet excellent organiste, ami fidèle de nos concerts depuis de longues années !
Frédéric MUÑOZ (St-Guilhem-le-Désert / Alès)

MUSIQUES DU SECOND EMPIRE AU POST-ROMANTISME

Nous accueillons avec un plaisir toujours renouvelé cet excellent organiste, ami fidèle de nos concerts depuis de longues années !

Battmann Bizet Fauré Mahler Ravel…

Libre participation   .

Eglise St Laurent Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65 

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English : CONCERT D’ORGUES

Organ Friday starting at 6 p.m.
It is always a pleasure to welcome this outstanding organist, a loyal friend of our concerts for many years!

L’événement CONCERT D’ORGUES Olargues a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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