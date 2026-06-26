CONCERT D’ORGUES Olargues
CONCERT D’ORGUES Olargues vendredi 28 août 2026.
Olargues
CONCERT D’ORGUES
Eglise St Laurent Olargues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Vendredi d’orgue à partir de 18h.
Nous accueillons avec un plaisir toujours renouvelé cet excellent organiste, ami fidèle de nos concerts depuis de longues années !
Frédéric MUÑOZ (St-Guilhem-le-Désert / Alès)
MUSIQUES DU SECOND EMPIRE AU POST-ROMANTISME
Nous accueillons avec un plaisir toujours renouvelé cet excellent organiste, ami fidèle de nos concerts depuis de longues années !
Battmann Bizet Fauré Mahler Ravel…
Libre participation .
Eglise St Laurent Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65
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English : CONCERT D’ORGUES
Organ Friday starting at 6 p.m.
It is always a pleasure to welcome this outstanding organist, a loyal friend of our concerts for many years!
L’événement CONCERT D’ORGUES Olargues a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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