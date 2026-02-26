Concert DOROTHEE Rue des artistes Amnéville

Amnéville

Concert DOROTHEE

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-12-13 17:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Suite au retour triomphal de Dorothée sur scène au Palais des Congrès de Paris (sold out en 8 minutes) et en tournée, l’icône de plusieurs générations réserve une nouvelle surprise au public la prolongation de sa tournée 2026 intitulée Se retrouver.

Dorothée déclare

Et si nous poursuivions tous ces moments intenses et magiques que nous avons vécus ces dernières semaines ? Quel plaisir de prolonger cette incroyable tournée avec une équipe formidable, et de partager avec vous tout cet amour. Nous avons tous hâte de vous retrouver !

Entourée de 20 artistes (musiciens, choristes et danseurs), Dorothée se réjouit de prolonger cette nouvelle aventure scénique et musicale qui a déjà séduit trois générations de spectateurs. Véritable plébiscite aussi bien public que critique, la tournée Se retrouver est la célébration d’une artiste à la carrière exceptionnelle et d’un répertoire de variété ancré dans la mémoire collective, une parenthèse enchantée, un moment suspendu de bienveillance et de nostalgie dans un écrin de modernité.

Si certains ont revu Dorothée sur scène, 30 ans après sa dernière tournée, d’autres ont enfin eu l’opportunité de la découvrir dans un registre qu’elle affectionne les concerts réunissant la famille au sens large !Tout public

39 .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com

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English :

Following Dorothée?s triumphant return to the stage at the Palais des Congrès in Paris (sold out in 8 minutes) and on tour, the icon of several generations has a new surprise in store for the public: the extension of her 2026 tour entitled Se retrouver.

Dorothée declares:

What if we were to continue all the intense, magical moments we’ve experienced over the last few weeks? What a pleasure to extend this incredible tour with a wonderful team, and to share all this love with you. We can’t wait to see you all again!

Surrounded by 20 artists (musicians, backup singers and dancers), Dorothée is looking forward to continuing this new stage and musical adventure, which has already seduced three generations of spectators. The Se retrouver tour has been a resounding success with audiences and critics alike, and is a celebration of an artist with an exceptional career and a variety repertoire firmly rooted in our collective memory. It’s an enchanted interlude, a suspended moment of nostalgia and kindness in a modern setting.

While some may have seen Dorothée live on stage again, 30 years after her last tour, others may have had the opportunity to discover her in one of her favorite genres: family concerts!

L’événement Concert DOROTHEE Amnéville a été mis à jour le 2026-05-23 par DESTINATION AMNEVILLE