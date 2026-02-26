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Soirée DJ SET GREG ASCORI Le paddock Amnéville Amnéville

Soirée DJ SET GREG ASCORI Le paddock Amnéville Amnéville samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le paddock Amnéville

Adresse : 2 Rue de l'Europe

Ville : 57360 Amnéville

Département : Moselle

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Amnéville

Soirée DJ SET GREG ASCORI

Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 22:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-05 2026-06-19

Le Paddock passe en mode club pour une nouvelle nuit rythmée par Greg Ascori !
Ambiance électro, deep house & sons festifs prépare-toi à danser jusqu’à la fermeture dans un cadre vibrant et stylé.Tout public
0  .

Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99  contact@lepaddock-amneville.com

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English :

Le Paddock goes clubbing for a new night with Greg Ascori!
Electro, deep house & festive sounds: get ready to dance until closing time in a vibrant and stylish setting.

L’événement Soirée DJ SET GREG ASCORI Amnéville a été mis à jour le 2026-05-23 par DESTINATION AMNEVILLE

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