Soirée DJ SET GREG ASCORI Le paddock Amnéville Amnéville
Soirée DJ SET GREG ASCORI Le paddock Amnéville Amnéville samedi 6 juin 2026.
Amnéville
Soirée DJ SET GREG ASCORI
Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 22:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-19
Le Paddock passe en mode club pour une nouvelle nuit rythmée par Greg Ascori !
Ambiance électro, deep house & sons festifs prépare-toi à danser jusqu’à la fermeture dans un cadre vibrant et stylé.Tout public
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Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
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English :
Le Paddock goes clubbing for a new night with Greg Ascori!
Electro, deep house & festive sounds: get ready to dance until closing time in a vibrant and stylish setting.
L’événement Soirée DJ SET GREG ASCORI Amnéville a été mis à jour le 2026-05-23 par DESTINATION AMNEVILLE
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