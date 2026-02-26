SOIRÉE SPRITZ Paddock Amnéville Amnéville
SOIRÉE SPRITZ Paddock Amnéville Amnéville dimanche 7 juin 2026.
Amnéville
SOIRÉE SPRITZ
Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 22:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le Paddock Amnéville vous donne rendez-vous pour sa soirée Spritz.
Cocktails, ambiance estivale et bonne humeur au programme. Aux platines, Bass Maxx enflamme la soirée avec une sélection de sons festifs et feel good. Présence de tatoueurs pour une touche lifestyle unique.Tout public
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Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
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English :
The Paddock Amnéville invites you to its Spritz evening.
Cocktails, summery ambience and good spirits are the order of the day. Bass Maxx sets the party alight with a selection of festive, feel-good sounds. Tattoo artists on hand for a unique lifestyle touch.
L’événement SOIRÉE SPRITZ Amnéville a été mis à jour le 2026-05-23 par DESTINATION AMNEVILLE
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