Concert Doudou & Magie « Edou et le Lac des Cygnes » Salle Gaveau Paris
Concert Doudou & Magie « Edou et le Lac des Cygnes » Salle Gaveau Paris dimanche 10 janvier 2027.
Édou, le doudou aventurier, invite les tout-petits à entrer dans l’univers enchanteur du Lac des Cygnes de Tchaïkovsky.
Au fil des célèbres mélodies de ce chef-d’œuvre, les enfants découvrent la musique classique dans un moment tendre et plein de surprises.
Comptines à chanter, jeux de gestes et quelques tours de magie accompagnent ce voyage imaginé pour les jeunes oreilles.
Une rencontre douce et joyeuse pour s’émerveiller, jouer et faire ses premiers pas dans l’univers de l’orchestre.
Un concert pour les 0 à 5 ans
PROGRAMME
TCHAÏKOVSKY · Le Lac des Cygnes
Durée : 30 minutes (sans entracte)
DISTRIBUTION
Débora WALDMAN · Direction
Romane BELLIOT · Récitante
Christophe PORTIER · Magicien
Orchestre Colonne
De 0 à 5 ans, le concert Doudou et Magie propose une expérience douce, sensorielle et ludique, parfaitement adaptée aux tout-petits. A travers les aventures d’Édou le doudou joyeux et malicieux, ils pourront découvrir la musique classique, chanter des comptines et s’émerveiller devant de petits tours de magie, pour un moment d’éveil unique et inoubliable, partagé avec leurs parents.
Le dimanche 10 janvier 2027
de 11h30 à 12h00
payant
20€ / 10€ (réduit)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-10T12:30:00+01:00
fin : 2027-01-10T13:00:00+01:00
Date(s) : 2027-01-10T11:30:00+02:00_2027-01-10T12:00:00+02:00
Salle Gaveau 45 rue la Boétie 75008 Paris
https://www.orchestrecolonne.fr/edou-et-le-lac-des-cygnes/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne
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