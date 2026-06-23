Concert Doudou & Magie « Edou et le Lac des Cygnes » Salle Gaveau Paris dimanche 10 janvier 2027.

Édou, le doudou aventurier, invite les tout-petits à entrer dans l’univers enchanteur du Lac des Cygnes de Tchaïkovsky.

Au fil des célèbres mélodies de ce chef-d’œuvre, les enfants découvrent la musique classique dans un moment tendre et plein de surprises.

Comptines à chanter, jeux de gestes et quelques tours de magie accompagnent ce voyage imaginé pour les jeunes oreilles.

Une rencontre douce et joyeuse pour s’émerveiller, jouer et faire ses premiers pas dans l’univers de l’orchestre.

Un concert pour les 0 à 5 ans

PROGRAMME

TCHAÏKOVSKY · Le Lac des Cygnes

Durée : 30 minutes (sans entracte)

DISTRIBUTION

Débora WALDMAN · Direction

Romane BELLIOT · Récitante

Christophe PORTIER · Magicien

Orchestre Colonne

De 0 à 5 ans, le concert Doudou et Magie propose une expérience douce, sensorielle et ludique, parfaitement adaptée aux tout-petits. A travers les aventures d’Édou le doudou joyeux et malicieux, ils pourront découvrir la musique classique, chanter des comptines et s’émerveiller devant de petits tours de magie, pour un moment d’éveil unique et inoubliable, partagé avec leurs parents.

Le dimanche 10 janvier 2027

de 11h30 à 12h00

payant

20€ / 10€ (réduit)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-10T12:30:00+01:00

fin : 2027-01-10T13:00:00+01:00

Date(s) : 2027-01-10T11:30:00+02:00_2027-01-10T12:00:00+02:00

Salle Gaveau 45 rue la Boétie 75008 Paris

https://www.orchestrecolonne.fr/edou-et-le-lac-des-cygnes/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne



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