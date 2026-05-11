Concert d’ouverture Anima (Ex) Musica Place du Vieux Marché Le Havre

Le Havre

Concert d’ouverture Anima (Ex) Musica

Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion de l’ouverture de sa nouvelle exposition temporaire Anima (Ex) Musica, le Muséum vous convie à un après-midi musical et poétique sur la place du Vieux Marché. Porté par les élèves du Conservatoire Arthur Honegger, ce concert original invite petits et grands à découvrir le monde fascinant des insectes à travers les sons et les rythmes d’un orchestre.

Devant le Muséum, sur la place du Vieux Marché, les sons, les rythmes et les mélodies feront écho à cet univers, entre poésie, curiosité et imaginaire. Une invitation musicale à découvrir l’univers singulier d’Anima (Ex) Musica, où art, nature et musique se rencontrent pour émerveiller petits et grands. Un moment à partager en famille ou entre amis pour découvrir l’exposition autrement !

Un second concert sera également proposé le jeudi 11 juin à 19h au Temple protestant du Havre, au 47 rue Anatole France. .

Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr

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English : Concert d’ouverture Anima (Ex) Musica

L’événement Concert d’ouverture Anima (Ex) Musica Le Havre a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie