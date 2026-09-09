AGENDA · Bordeaux
Concert d’ouverture de l’ONB, Echoppe seniors Magendie, Bordeaux
mercredi 30 septembre 2026 · Echoppe seniors Magendie · Bordeaux
Informations pratiques
Concert d’ouverture de l’ONB 30 septembre et 29 octobre Echoppe seniors Magendie Gironde
Gratuit sur inscription au 06 31 03 79 08
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-29T15:00:00+01:00 – 2026-10-29T16:30:00+01:00
L’ONB ouvre sa saison. L’échoppe seniors Magendie retransmet le concert en direct, venez découvrir.
Echoppe seniors Magendie 45 rue Magendie 33 Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine
Découvrez le concert retranscris en direct échoppe seniors ONB
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