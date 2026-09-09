Concert d’ouverture de l’ONB, Echoppe seniors Magendie, Bordeaux

Informations pratiques

Concert d’ouverture de l’ONB 30 septembre et 29 octobre Echoppe seniors Magendie Gironde

Gratuit sur inscription au 06 31 03 79 08

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-29T15:00:00+01:00 – 2026-10-29T16:30:00+01:00

L’ONB ouvre sa saison. L’échoppe seniors Magendie retransmet le concert en direct, venez découvrir.

Echoppe seniors Magendie 45 rue Magendie 33 Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le concert retranscris en direct échoppe seniors ONB