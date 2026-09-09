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AGENDA · Bordeaux

Concert d’ouverture de l’ONB, Echoppe seniors Magendie, Bordeaux

mercredi 30 septembre 2026 · Echoppe seniors Magendie · Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
Echoppe seniors Magendie
Adresse
45 rue Magendie 33
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit sur inscription au 06 31 03 79 08

Concert d’ouverture de l’ONB 30 septembre et 29 octobre Echoppe seniors Magendie Gironde

Gratuit sur inscription au 06 31 03 79 08

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-29T15:00:00+01:00 – 2026-10-29T16:30:00+01:00

L’ONB ouvre sa saison. L’échoppe seniors Magendie retransmet le concert en direct, venez découvrir.

Echoppe seniors Magendie 45 rue Magendie 33 Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine
Découvrez le concert retranscris en direct échoppe seniors ONB

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