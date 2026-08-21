Concert d’ouverture des Journées européennes du patrimoine, Église Saint-Vivien, Saintes

Informations pratiques

Concert d’ouverture des Journées européennes du patrimoine Vendredi 18 septembre, 19h45 Église Saint-Vivien Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre. Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:45:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:45:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Concert d’ouverture des Journées européennes du patrimoine – la saison professionnelle du conservatoire.

Flash patrimoine avant concert : 19h45

Concert : 20h30

Le Conservatoire de musique et de danse de Saintes propose un concert entre orgue, trompette et violoncelle.

Cédric Burgelin : orgue ; Ludovic Bouguoin et Enguerrand Dufour : trompette ; Jean-Nicolas Richard : violoncelle.

Infos : 05 46 92 50 80

Église Saint-Vivien 1 Place Saint Vivien, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546930992 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/les-incontournables/edifices-religieux Dédiée à l’évêque de Saintes, Vivien, l’actuelle église est construite sur l’emplacement de trois édifices chrétiens successifs. Le premier, au VIe siècle, était une basilique élevée autour du tombeau du saint dans une nécropole paléochrétienne.

Le second, avant le XIIe siècle était un prieuré occupé par des chanoines réguliers rasé après 1572. Une nouvelle chapelle est alors construite en 1617, démolie en 1840. L’édifice actuel est une église néoclassique construite entre 1840 et 1845 par l’architecte Brossard, sur le modèle des basiliques paléochrétiennes.

Concert d’ouverture des Journées européennes du patrimoine – la saison professionnelle du conservatoire.

©Direction des patrimoines, Ville de Saintes