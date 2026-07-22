CONCERT D’OUVERTURE RAVEL • BARTÓK • PROKOFIEV Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

CONCERT D’OUVERTURE RAVEL • BARTÓK • PROKOFIEV

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Un triptyque de feu et de songes ! Pour son premier grand concert symphonique de la saison, l’Orchestre national Montpellier Occitanie retrouve son directeur musical Roderick Cox, à la direction précise et incandescente. Sa complicité avec les musiciens promet une soirée d’exception.

Un triptyque de feu et de songes ! Pour son premier grand concert symphonique de la saison, l’Orchestre national Montpellier Occitanie retrouve son directeur musical Roderick Cox, à la direction précise et incandescente. Sa complicité avec les musiciens promet une soirée d’exception.

Le programme joue sur les extrêmes. Ravel ouvre le bal avec Ma Mère l’Oye : cinq contes de fées ciselés comme des miniatures précieuses, entre tendresse et mystère. L’orchestre y déploie un art du timbre d’une infinie délicatesse. Vient Bartók et son Mandarin merveilleux : partition fulgurante, sauvage, sur la fascination et la violence. La musique se fait pulsation, cri : un choc pour l’auditeur. Prokofiev clôt la soirée avec sa Symphonie n°5, écrite en pleine Seconde Guerre mondiale. Lyrisme héroïque et mécanique implacable : un chant de victoire arraché au chaos. Ces trois univers dialoguent et s’éclairent, du rêve à la transe, de l’enfance à l’histoire : une soirée qui promet l’orage et la grâce.

Au Programme

Maurice Ravel (1875 – 1937)

Ma Mère l’Oye Cinq pièces enfantines

Béla Bartók (1881 – 1945)

Le Mandarin merveilleux opus 19 Sz 73

Sergueï Prokofiev (1891 – 1953)

Symphonie n°5 en si bémol majeur opus 100 .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

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English : CONCERT D’OUVERTURE RAVEL • BARTÓK • PROKOFIEV

A triptych of fire and dreams?! For its first major symphonic concert of the season, the Montpellier Occitanie National Orchestra reunites with its music director, Roderick Cox, whose conducting is precise and electrifying. His rapport with the musicians promises an exceptional evening.

L’événement CONCERT D’OUVERTURE RAVEL • BARTÓK • PROKOFIEV Montpellier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT MONTPELLIER