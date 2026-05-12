Concert du Bach Collegium Sarrebruck Saint-Quirin

Saint-Quirin

Concert du Bach Collegium Sarrebruck

Eglise priorale Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Fidèle au Festival Silbermann, le Bach Collegium Sarrebruck propose cette année un programme varié mêlant des œuvres de Buxtehude, Haendel et Bach. C’est devenu sa marque de fabrique avec des interprètes et des hanteurs du plus haut niveau le Bach Collegium Sarrebruck est aguerri aux dispositions particulières de Saint-Quirin, son orgue, sa tribune, qui permettent d’interpréter les œuvres du Cantor de Leiptzig au plus près des conditions de leur création. Cette année les auditeurs apprécieront les cordes, le hautbois et l’orgue qui dialogueront avec la soprano Anna Major, sans oublier la virtuosité de Rainer Oster, particulièrement sensible au tempérament de l’orgue Silbermann. Concert gratuit avec plateau.Tout public

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Eglise priorale Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est amis@orgue-saint-quirin.fr

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English :

Faithful to the Silbermann Festival, the Bach Collegium Saarbrücken this year offers a varied program of works by Buxtehude, Handel and Bach. The Bach Collegium Saarbrücken has become its trademark: with performers and haunters of the highest calibre, it has become accustomed to the particular features of Saint-Quirin, its organ and its organ loft, which enable the works of the Leiptzig Cantor to be performed as close as possible to the conditions of their creation. This year, listeners will enjoy strings, oboe and organ in dialogue with soprano Anna Major, not forgetting the virtuosity of Rainer Oster, particularly sensitive to the temperament of the Silbermann organ. Free concert with tray.

L’événement Concert du Bach Collegium Sarrebruck Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG