Rando Moselle parcours libre Saint-Quirin
Rando Moselle parcours libre Saint-Quirin samedi 23 mai 2026.
Saint-Quirin
Rando Moselle parcours libre
rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-25 16:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-25
Dans le cadre du festival, des parcours libres de 7, 12 et 17km sont proposés. Les chiens y sont les bienvenus, tenus en laisse.Tout public
0 .
rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr
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English :
As part of the festival, free trails of 7, 12 and 17km are available. Dogs are welcome on leashes.
L’événement Rando Moselle parcours libre Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-04-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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