Saint-Quirin

Rando Moselle rando bivouac

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Quoi de plus agréable que de profiter d’un bivouac en forêt après une belle randonnée ! L’occasion de partager un bon repas entre marcheurs, de dormir sous tente et de se réveiller aux chants des oiseaux. Cette randonnée est de difficulté moyenne avec 10km de marche le premier jour et 12km le second. Il est nécessaire d’être équipé de chaussures de marche, matériel de couchage, tente et effets personnels. La prestation comprend le transport du matériel de couchage au lieu du bivouac, le repas du soir et le petit-déjeuner. La randonnée est déconseillée aux moins de 6 ans. Inscription prochainement à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud et sur internet. Billet non échangeable non remboursableTout public

20 .

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

What could be more pleasant than a bivouac in the forest after a great hike? A chance to share a good meal with other hikers, sleep in a tent and wake up to birdsong. This is a medium-difficulty hike, with 10km on the first day and 12km on the second. You need to be equipped with: walking shoes, sleeping gear, tent and personal belongings. Service includes: transport of sleeping equipment to bivouac site, evening meal and breakfast. The hike is not recommended for children under 6. Registration soon at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office and online. Ticket non-exchangeable non-refundable

L’événement Rando Moselle rando bivouac Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-04-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG