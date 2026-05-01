Saint-Quirin

Rando Moselle rando des chemins de traverse

Rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 08:30:00

fin : 2026-05-23 14:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Cette randonnée est difficile et est réservée aux randonneurs confirmés à partir de 15 ans. Empruntez les vieilles pistes de débardages, sortir des sentiers classiques, fort dénivelé, voilà ce qui attendent des randonneurs confirmés ! Il s’agit d’une randonnée sportive de 23km (durée 6h). Le port de chaussures de randonnée est obligatoire. Il faut prévoir un repas tiré du sac. Cette randonnée n’est pas accessible à nos amis les animaux. Ouverture prochainement des réservations à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud et en ligne. Billet non échangeable non remboursableAdultes

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Rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

This is a difficult hike for experienced hikers aged 15 and over. Take the old logging trails, get off the beaten track and climb steeply these are the challenges awaiting experienced hikers! This is a sporty 23km hike (duration: 6h). Hiking boots are mandatory. Bring your own packed lunch. This hike is not accessible to pets. Reservations opening soon at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office and online. Ticket non-exchangeable non-refundable

L’événement Rando Moselle rando des chemins de traverse Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-04-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG