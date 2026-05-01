Saint-Quirin

Rando Moselle Decouverto les arbres qui nous entourent

rue du Stade village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La forêt a une histoire et les arbres en ont une aussi. Ils n’ont pas toujours été là et ne le seront pas toujours. Nous vous parlerons de cette histoire et de ce lien particulier qui unit les arbres et la forêt. Cette randonnée de 7h30 pour 14km est facile. Le port de bonnes chaussures est conseillé et il faut prévoir un repas tiré du sac. Cette randonnée n’est pas accessible à nos amis les animaux. Ouverture des inscriptions prochainement à l’office de tourisme de Sarrebourg Moselle Sud et en ligne. Billet non remboursable non échangeableTout public

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rue du Stade village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

The forest has a history, and so do the trees. They haven’t always been there, and they won’t always be. We’ll tell you about this history and the special bond between trees and the forest. This 7.5-hour, 14km hike is easy. Good footwear is recommended and you should bring your own packed lunch. This hike is not accessible to our animal friends. Registration opening soon at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office and online. Ticket non-refundable non-exchangeable

L’événement Rando Moselle Decouverto les arbres qui nous entourent Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-04-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG