Saint-Quirin

Fête de l’ascension braderie

Rues du village Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Braderie à Saint Quirin les rues sont transformées en un énorme marché le temps d’une journée. Chaque année, le jeudi de l’Ascension attire au marché de Saint-Quirin plusieurs milliers de personnes venues de tout l’Est de la France. Un événement qui, année après année, s’est imposé comme une manifestation phare dans la région de Sarrebourg.

Evènements religieux procession au départ de l’église priorale à 10h avec montée à la Haute-Chapelle où une messe sera célébrée à 10h30.Tout public

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Rues du village Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est commune-st-quirin@mairiesaintquirin.fr

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English :

Braderie in Saint Quirin: the streets are transformed into a huge market for one day. Every year, Ascension Day attracts thousands of shoppers from all over eastern France to the Saint-Quirin market. Year after year, this event has established itself as a major fixture in the Sarrebourg region.

Religious events: procession from the Prioral church at 10 a.m. to the Haute-Chapelle, where mass is celebrated at 10.30 a.m.

L’événement Fête de l’ascension braderie Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-07 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG