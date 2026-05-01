Saint-Quirin

Rando Moselle Le Donon paysage remarquable

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 07:30:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Randonnée difficile de 37km (11h00), pour randonneurs confirmés à partir de 15 ans, traversant tous les paysages depuis le périmètre bâti de Saint-Quirin, jusqu’au col de l’Engin, au pied du Donon. A prévoir chaussures de marche, sac, équipement pour une longue randonnée et repas tiré du sac. Nos amis les animaux ne peuvent participer à cette randonnée. Réservation à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud et sur internet. Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables.Adultes

5 .

rue du Stade Village de la randonnée Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Difficult 37km hike (11h00), for experienced hikers aged 15 and over, crossing all the landscapes from the built-up area of Saint-Quirin to the Col de l’Engin at the foot of the Donon. Bring: walking shoes, bag, equipment for a long hike and a packed lunch. Pets are not allowed on this tour. Bookings at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office and online. Tickets are non-refundable and non-exchangeable.

L’événement Rando Moselle Le Donon paysage remarquable Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG