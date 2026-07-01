Concert du Carillonneur Francis Crépin, Place de l’Hôtel de Ville, Saint-Quentin

Informations pratiques

Concert du Carillonneur Francis Crépin Samedi 19 septembre, 17h30 Place de l’Hôtel de Ville Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Ne ratez pas le concert de notre carillonneur Francis Crépin. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Place de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France

Ne ratez pas le concert de notre carillonneur Francis Crépin. Un rendez-vous à ne pas manquer !

©Ville de Saint-Quentin