UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Quentin

Concert du Carillonneur Francis Crépin, Place de l’Hôtel de Ville, Saint-Quentin

samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Saint-Quentin

Concert du Carillonneur Francis Crépin, Place de l’Hôtel de Ville, Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place de l'Hôtel de Ville
Adresse
Place de l'Hôtel de Ville, 02100, Saint-Quentin
Ville
02100 Saint-Quentin
Département
Aisne

Concert du Carillonneur Francis Crépin Samedi 19 septembre, 17h30 Place de l’Hôtel de Ville Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Ne ratez pas le concert de notre carillonneur Francis Crépin. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Place de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France
Ne ratez pas le concert de notre carillonneur Francis Crépin. Un rendez-vous à ne pas manquer !

©Ville de Saint-Quentin

À voir aussi à Saint-Quentin (Aisne)