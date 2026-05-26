Le Mans

Concert du Choeur de la Petite Etoile

Eglise Notre Dame du Pré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Pour les 250 ans de l’indépendance des Etats-Unis, venez découvrir un programme qui met à l’honneur la musique vocale américaine à travers des compositeurs emblématiques de la grande tradition chorale d’outre Atlantique. Un voyage musical passant par le gospel, les chants folkloriques, les oeuvres chorales des 20e et 21e siècles, et faisant vibrer quelques extraits de comédies musicales ou encore de folk rock.

Ce concert met en valeur la diversité stylistique et culturelle de la musique des Etats-Unis, terre riche de son multiculturalisme.

Choeur de la Petite Etoile direction Morgane Billet

Piano Marion Launay

Soliste Flore Fruchart

Libre participation. .

Eglise Notre Dame du Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 61 81 26 30 ciepetiteetoile@yahoo.com>

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert du Choeur de la Petite Etoile Le Mans a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Le Mans