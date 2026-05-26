Concert du Choeur de la Petite Etoile Le Mans
Concert du Choeur de la Petite Etoile Le Mans samedi 6 juin 2026.
Le Mans
Concert du Choeur de la Petite Etoile
Eglise Notre Dame du Pré Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Pour les 250 ans de l’indépendance des Etats-Unis, venez découvrir un programme qui met à l’honneur la musique vocale américaine à travers des compositeurs emblématiques de la grande tradition chorale d’outre Atlantique. Un voyage musical passant par le gospel, les chants folkloriques, les oeuvres chorales des 20e et 21e siècles, et faisant vibrer quelques extraits de comédies musicales ou encore de folk rock.
Ce concert met en valeur la diversité stylistique et culturelle de la musique des Etats-Unis, terre riche de son multiculturalisme.
Choeur de la Petite Etoile direction Morgane Billet
Piano Marion Launay
Soliste Flore Fruchart
Libre participation. .
Eglise Notre Dame du Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 61 81 26 30 ciepetiteetoile@yahoo.com>
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English :
L’événement Concert du Choeur de la Petite Etoile Le Mans a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Le Mans
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