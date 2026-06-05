Concert du Chœur de l’Armée Française Garde Républicaine Yvetot
Concert du Chœur de l’Armée Française Garde Républicaine Yvetot dimanche 15 novembre 2026.
Yvetot
Concert du Chœur de l’Armée Française Garde Républicaine
Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 16:00:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Pour ses 80 ans, l’Union Nationale des Combattants d’Yvetot vous propose un concert exceptionnel du célèbre Chœur de l’Armée française, issu de la Garde Républicaine. S’ils sont connus pour leur prestige, leur programme est avant tout varié, allant des airs militaires aux succès de la variété et des chansons populaires. Une occasion rare de découvrir la puissance de ces voix professionnelles ; un beau moment de musique et de partage pour fêter cet anniversaire ! .
Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 64 88 40 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert du Chœur de l’Armée Française Garde Républicaine
L’événement Concert du Chœur de l’Armée Française Garde Républicaine Yvetot a été mis à jour le 2026-06-05 par Yvetot Normandie Tourisme
À voir aussi à Yvetot (Seine-Maritime)
- Spectacle de Gérémy Crédeville Enchanteur Rue Pierre de Coubertin Yvetot 13 juin 2026
- Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille Yvetot 14 juin 2026
- Apéro-Concert Bo Merles Yvetot 19 juin 2026
- Fête de la musique à Yvetot Yvetot 20 juin 2026
- Le Conservatoire fête la musique Yvetot 20 juin 2026