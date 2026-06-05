Yvetot

Concert du Chœur de l’Armée Française Garde Républicaine

Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 16:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Pour ses 80 ans, l’Union Nationale des Combattants d’Yvetot vous propose un concert exceptionnel du célèbre Chœur de l’Armée française, issu de la Garde Républicaine. S’ils sont connus pour leur prestige, leur programme est avant tout varié, allant des airs militaires aux succès de la variété et des chansons populaires. Une occasion rare de découvrir la puissance de ces voix professionnelles ; un beau moment de musique et de partage pour fêter cet anniversaire ! .

Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 64 88 40 80

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English : Concert du Chœur de l’Armée Française Garde Républicaine

L’événement Concert du Chœur de l’Armée Française Garde Républicaine Yvetot a été mis à jour le 2026-06-05 par Yvetot Normandie Tourisme