Concert du Chœur de l’île Chapelle de l’Annonciade Martigues

Concert du Chœur de l’île

Samedi 6 juin 2026 à partir de 19h. Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Accompagné par le piano de Frédérique et quelques instruments, le Chœur de L’Île chante et espère vous enchanter. A la Chapelle de l’Annonciade, en centre-ville de Martigues.

Chansons françaises traditionnelles ou issues de la variété. .

Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr

English :

Accompanied by Frédérique’s piano and a few instruments, the Chœur de L’Île sings and hopes to enchant you. At the Chapelle de l’Annonciade, in downtown Martigues.

