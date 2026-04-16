Concert du chœur O Musica Saumur
Concert du chœur O Musica Saumur samedi 13 juin 2026.
Saumur
Concert du chœur O Musica
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le chœur O Musica s’associe au quintette de cuivres Cuivres en Loire pour un concert alliant puissance et élégance, porté par un répertoire baroque riche et varié.
Au programme, des œuvres de Bach, Schütz, Purcell, Gabrieli, Praetorius et Haendel, offrant un voyage musical entre ferveur et éclat.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 13 juin 2026 de 16h à 18h. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 61 16 00 55 foulonneauc@orange.fr
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English :
The O Musica choir joins forces with the brass quintet Cuivres en Loire for a concert combining power and elegance, featuring a rich and varied Baroque repertoire.
L’événement Concert du chœur O Musica Saumur a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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