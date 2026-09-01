Informations pratiques

Béziers

CONCERT DU CHŒUR SYMPHONIQUE DE MONTPELLIER JEP 2026

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Entre romantisme et post romantisme, ce programme met en regard les œuvres des compositeurs européens du XIXe siècle.

Un voyage musical où espoir et spiritualité traversent les époques, pour redécouvrir un patrimoine fragile et essentiel.

Entre romantisme et post romantisme, ce programme met en regard les œuvres des compositeurs européens du XIXe siècle.

Un voyage musical où espoir et spiritualité traversent les époques, pour redécouvrir un patrimoine fragile et essentiel. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English :

Spanning Romanticism and Post-Romanticism, this program brings together works by 19th-century European composers.

A musical journey where hope and spirituality span the ages, inviting us to rediscover a fragile yet essential cultural heritage.

L’événement CONCERT DU CHŒUR SYMPHONIQUE DE MONTPELLIER JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34