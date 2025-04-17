Concert du Collectif Musical des Mauges à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Concert du Collectif Musical des Mauges à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22 22:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Redécouvrez les pépites de la musique pop revisitées par les talents locaux au fil de l’eau.

La Drain’Guette vous accueille sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais pour une soirée placée sous le signe du partage et de la musique instrumentale. Idéalement situé sur le parcours de La Loire à Vélo et de la randonnée Au fil de l’Èvre , ce site ombragé offre une atmosphère propice à la détente. Pour ce rendez-vous proposé en participation libre, les musiciens du territoire sont à l’honneur.

Le Collectif Musical des Mauges investit la scène de 21h à 22h30 pour une performance dédiée aux instruments au service de la pop. Pendant que les mélodies s’élèvent au-dessus de l’Èvre, les familles peuvent profiter du cadre serein de la guinguette, notamment grâce au parc à gosses qui permet aux plus jeunes de s’amuser avec des jeux et des tracteurs.

Côté gourmandise, la restauration est assurée par le foodtruck Chawarma , qui propose ses spécialités de kebabs sur place. En complément des boissons locales et des planches apéritives de la guinguette, cette offre culinaire vous permettra de profiter pleinement de la soirée dans une ambiance festive et typiquement locale. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Rediscover pop music nuggets revisited by local talent along the water.

L’événement Concert du Collectif Musical des Mauges à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges