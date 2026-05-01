Concert du Conservatoire Saint-Just-le-Martel
Concert du Conservatoire Saint-Just-le-Martel samedi 30 mai 2026.
Saint-Just-le-Martel
Concert du Conservatoire
Espace Loup Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Au sein de l’Espace Loup, venez vibrer au son de la musique classique lors d’un concert des orchestres d’harmonie du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) et du Conservatoire Intercommunal de musique et de danse (CIMD). .
Espace Loup Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50
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English : Concert du Conservatoire
L’événement Concert du Conservatoire Saint-Just-le-Martel a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole