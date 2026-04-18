Saint-Just-le-Martel

La Finquita Rendez-vous aux jardins

4 Route de la Charoufferie Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, participez à une visite guidée, suivie d’une exposition-vente de plantes tinctoriales. Découvrez également un espace de vente de spécialités culinaires colombiennes.

Ce jardin se compose de différentes parties ornementale, vivrière, et tinctoriale. Le projet est de créer des chambres de verdure grâce à des espaces ombragés sans structure définie afin de favoriser la biodiversité. .

4 Route de la Charoufferie Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 14 84

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English : La Finquita Rendez-vous aux jardins

L’événement La Finquita Rendez-vous aux jardins Saint-Just-le-Martel a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Limoges Métropole