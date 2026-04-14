Découverte d’un jardin paysager, Jardin-parc Bellevue de Cintrat, Saint-Just-le-Martel

Découverte d’un jardin paysager 6 et 7 juin Jardin-parc Bellevue de Cintrat Haute-Vienne

4 € (gratuit pour les enfants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Tout au long de la visite, nos pas nous guident vers des points de vue variés : d’une vue dégagée sur les monts d’Ambazac, nous partons à la découverte de nombreux massifs au détour d’allées courbes. Après un passage le long de la rivière anglaise, nous descendons vers le sous-bois qui offre des vues en transparence sur les prairies en contrebas. Côté végétaux, il ne s’agit pas d’un jardin de collections. Les plantes sont choisies parmi des valeurs sûres, robustes et éprouvées, adaptées au climat du Limousin. La diversité des feuillages, belles écorces, formes et couleurs mais aussi baies et fruits, assurent un intérêt en toutes saisons. Quelques plantes « chouchous » sont déclinées en plusieurs variétés : sédums, euchères, spirées, physocarpus, érables, prunus…

Jardin-parc Bellevue de Cintrat 3 chemin de Fontalicourt 87590 Saint-Just-le-Martel Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 33 86 48 92 Situé sur les hauteurs du village de Saint-Just-le-Martel, ce parc arboré d’1,6 hectare, débuté en 2011, a été conçu pour être beau toute l’année et accueillant pour la petite faune sauvage. Il propose différents points de vues depuis la maison et se compose d’une rocaille, d’un jardin paysager et fleuri constitué de nombreux massifs aux allées tout en courbes, d’un potager et, dans la partie basse, d’un petit bois jalonné de sentiers. Une source traverse le jardin et alimente une rivière anglaise bordée de bambous taillés en transparence. Une grande partie du parc est soumise à de forts dénivelés et n’est donc pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tout au long de la visite, nos pas nous guident vers des points de vue variés : d’une vue dégagée sur les monts d’Ambazac, nous partons à la découverte de nombreux massifs au détour d’allées courbes.…

© Véronique Warion