Visite-exposition du jardin tinctorial, La Finquita, Saint-Just-le-Martel

Visite-exposition du jardin tinctorial Dimanche 7 juin, 10h00 La Finquita Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Participez à une visite guidée, suivie d’une exposition-vente de plantes tinctoriales. Découvrez également un espace de vente de spécialités culinaires colombiennes.

La Finquita 4, rue de la Charoufferie, Saint-Just-le-Martel Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 07 81 18 14 84 https://www.instagram.com/asiulcelare/ Entretenu depuis 2018, ce jardin se compose de différentes parties : ornementale, vivrière, et tinctoriale. Le projet est de créer des chambres de verdure grâce à des espaces ombragés sans structure définie afin de favoriser la biodiversité.

La continuité d’enrichissement du jardin à plantes tinctoriales commencé en 2023 sera la base de la future mise en place de stages sur les teintures naturelles. Présence de places de parking

Participez à une visite guidée, suivie d’une exposition-vente de plantes tinctoriales. Découvrez également un espace de vente de spécialités culinaires colombiennes.

©CalvoLuisa