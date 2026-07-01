Concert du dimanche, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
dimanche 6 décembre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Concert du dimanche Dimanche 6 décembre, 11h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-06T11:00:00+01:00 – 2026-12-06T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-06T11:00:00+01:00 – 2026-12-06T12:00:00+01:00
Concert du dimanche
Un programme aux couleurs post-romantiques, porté par la violoniste Marie-Astrid Hulot, supersoliste de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, et Vincent Martinet, étoile montante du piano français.
Programme
Franz Schubert, Sonatine n° 2 en la mineur D. 385 op. 137
Amy Beach, Romance op. 23
Richard Strauss, Sonate en mi bémol op. 18
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701147-marie-astrid-hulot »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-concert-du-dimanche-85431 »}]
Marie-Astrid Hulot Musique de chambre
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