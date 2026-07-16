Concert du dimanche, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Concert du dimanche Dimanche 3 janvier 2027, 11h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-03T11:00:00+01:00 – 2027-01-03T12:15:00+01:00

Fin : 2027-01-03T11:00:00+01:00 – 2027-01-03T12:15:00+01:00

Concert du dimanche

Les mélodies de Fauré, Schumann, Ravel ou Schubert passent au shaker, avec un zeste de swing à la façon de Claude Bolling ou Cécile McLorin Salvant. Des arrangements originaux réalisés pour l’occasion et servis par une formation caractéristique du jazz vocal des grandes années.

Autour du concert

Pendant que vous assistez à l’un de nos concerts du dimanche, vos enfants découvrent la musique lors d’un atelier d’éveil musical, dès 4 ans.

Voir l’atelier du dimanche 3 janvier à 11 h à l’Auditorium



En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701154-classic-jazz »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-atelier-deveil-musical-94581 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-concert-du-dimanche-85821 »}]

Classic jazz