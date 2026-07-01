Concert du dimanche, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Concert du dimanche Dimanche 7 mars 2027, 11h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-07T11:00:00+01:00 – 2027-03-07T12:00:00+01:00

Fin : 2027-03-07T11:00:00+01:00 – 2027-03-07T12:00:00+01:00

Concert du dimanche

Qui a dit que les chanteuses d’opéra manquaient d’auto-dérision ? Ici, deux divas un brin déjantées nous invitent à une séance de thérapie à cœur ouvert, pour rire ensemble des faux clichés et des vraies angoisses qui peuplent leur quotidien.

Divas sur le Divan propose des airs devenus populaires de Carmen, West Side Story, Gounod, Mozart, et réserve quelques découvertes autour de mélodies et airs moins connus d’Offenbach, Saint-Saëns, Kurt Weill et la compositrice contemporaine Isabelle Aboulker. À travers différents tableaux, vous visiterez une large palette de sentiments et situations. Vous êtes invités depuis la scène jusqu’aux coulisses à vous amuser des coquetteries de nos divas, rire de leurs dérapages en tout genre, les soutenir dans leurs auditions et cours de chant rocambolesques, suivre l’actualité de leurs amours diverses, et plonger dans la poésie de la voix humaine.

Soyez les bienvenus dans leur aventure !

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701238-divas-sur-le-divan »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-voix-concert-du-dimanche-87251 »}]

Divas sur le Divan Musique de chambre