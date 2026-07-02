Concert du dimanche, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Concert du dimanche Dimanche 4 octobre, 11h00 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Concert du dimanche

Accompagnés au piano ou à la guitare, grands succès et petites pépites de la chanson française trouvent leur place dans ce rendez-vous convivial, suivi d’une dégustation de vin. Le programme parfait pour un dimanche matin, entre amis.

Avec dégustation organisée par le Syndicat Viticole de Pessac-Léognan.



En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701105-chanson-francaise »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-concert-du-dimanche-84121 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.comhttps://www.opera-bordeaux.com/sites/default/files/styles/large/public/2025-09/Logo%20Pessac-Leognan%202023%20web%20Noir%20copie.png.webp?itok=1c8hjXg1 »}]

Chanson française Musique de chambre