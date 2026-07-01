Concert du dimanche, Grand-Théâtre, Salon Boireau, Bordeaux

Informations pratiques

Concert du dimanche Dimanche 6 juin 2027, 11h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-06T11:00:00+02:00 – 2027-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2027-06-06T11:00:00+02:00 – 2027-06-06T12:00:00+02:00

Concert du dimanche

Trois icônes de la musique russe du XXe siècle sont réunies dans ce programme qui mêle lyrisme, ironie grinçante et virtuosité éclatante.

Programme

Sergueï Rachmaninov, Quatuor à cordes n° 1

Sergueï Prokofiev, Quatuor à cordes n° 2 en fa majeur op. 92

Dmitri Chostakovitch, Quatuor à cordes n° 8 en ut mineur op. 110

En savoir plus

Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701350-echos-russes »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-concert-du-dimanche-88751 »}]

Échos russes Musique de chambre