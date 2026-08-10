Concert du duo Ödacieuse Rue du Maréchal Juin La Turballe

Informations pratiques

La Turballe

Concert du duo Ödacieuse

Rue du Maréchal Juin Eglise Sainte-Anne La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Le duo Ödacieuse Mathilde Limal et Judith Charron s’accompagne à la guitare et au piano. Leur voix s’harmonisent parfaitement pour vous enchanter dans une ambiance intimiste sur des textes empreints de poésie et de sensibilité.

Barbara côtoie un chant grégorien, Joan Baez rencontre Puccini et Brel se mêle à Monteverdi

Elles sont issues du Jeune Choeur de Paris sous la direction de Laurence Equilbey. .

Rue du Maréchal Juin Eglise Sainte-Anne La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 90 62 02 associationprisme44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert du duo Ödacieuse La Turballe a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT44