Concert du duo Ödacieuse Rue du Maréchal Juin La Turballe
jeudi 13 août 2026 · Rue du Maréchal Juin · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Concert du duo Ödacieuse
Rue du Maréchal Juin Eglise Sainte-Anne La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Le duo Ödacieuse Mathilde Limal et Judith Charron s’accompagne à la guitare et au piano. Leur voix s’harmonisent parfaitement pour vous enchanter dans une ambiance intimiste sur des textes empreints de poésie et de sensibilité.
Barbara côtoie un chant grégorien, Joan Baez rencontre Puccini et Brel se mêle à Monteverdi
Elles sont issues du Jeune Choeur de Paris sous la direction de Laurence Equilbey. .
Rue du Maréchal Juin Eglise Sainte-Anne La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 90 62 02 associationprisme44@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert du duo Ödacieuse La Turballe a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT44
À voir aussi à La Turballe (Loire-Atlantique)
- Visite guidée le sardinier Au Gré des Vents La Turballe 10 août 2026
- Visite guidée la criée Port de La Turballe La Turballe 11 août 2026
- Découverte de la pêche à pied à La Turballe La Turballe 11 août 2026
- Visite libre le clocher de Trescalan La Turballe 11 août 2026
- Mon premier ciné Trescalan La Turballe 11 août 2026