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AGENDA · La Turballe

Concert du duo Ödacieuse Rue du Maréchal Juin La Turballe

jeudi 13 août 2026 · Rue du Maréchal Juin · La Turballe

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue du Maréchal Juin
Adresse
Eglise Sainte-Anne
Ville
44420 La Turballe
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Turballe

Concert du duo Ödacieuse

Rue du Maréchal Juin Eglise Sainte-Anne La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Le duo Ödacieuse Mathilde Limal et Judith Charron s’accompagne à la guitare et au piano. Leur voix s’harmonisent parfaitement pour vous enchanter dans une ambiance intimiste sur des textes empreints de poésie et de sensibilité.
Barbara côtoie un chant grégorien, Joan Baez rencontre Puccini et Brel se mêle à Monteverdi
Elles sont issues du Jeune Choeur de Paris sous la direction de Laurence Equilbey.   .

Rue du Maréchal Juin Eglise Sainte-Anne La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 90 62 02  associationprisme44@gmail.com

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English :

L’événement Concert du duo Ödacieuse La Turballe a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT44

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