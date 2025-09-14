Concert du Duo Olicène Swing, Groove et Soul Saumur
samedi 10 octobre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Concert du Duo Olicène Swing, Groove et Soul
1171 rue François Mitterand Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 21:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Issus d’horizons artistiques différents, Stéphane et Kevin réunissent leurs expériences et leurs sensibilités musicales pour donner vie à Olicene, un duo devenu une évidence au fil des années et des projets partagés.
De Claude Nougaro, Serge Gainsbourg, André Minvielle, Sanseverino, Brassens ou Michel Jonasz, aux poèmes d’Aragon avec Est-ce ainsi que les hommes vivent ? ou de Baudelaire avec Le Serpent qui danse , Olicene propose un répertoire riche, sensible et surprenant.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 10 octobre 2026 de 20h à 21h30.
Ouverture des portes à 19h. .
1171 rue François Mitterand Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 88 06 55 43
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English :
Coming from different artistic backgrounds, Stéphane and Kevin combine their experiences and musical sensibilities to bring Olicene to life—a duo that has become a natural fit over the years and through their shared projects.
L’événement Concert du Duo Olicène Swing, Groove et Soul Saumur a été mis à jour le 2026-08-25 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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