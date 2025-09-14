Informations pratiques

Saumur

Concert du Duo Olicène Swing, Groove et Soul

1171 rue François Mitterand Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 21:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Issus d’horizons artistiques différents, Stéphane et Kevin réunissent leurs expériences et leurs sensibilités musicales pour donner vie à Olicene, un duo devenu une évidence au fil des années et des projets partagés.

De Claude Nougaro, Serge Gainsbourg, André Minvielle, Sanseverino, Brassens ou Michel Jonasz, aux poèmes d’Aragon avec Est-ce ainsi que les hommes vivent ? ou de Baudelaire avec Le Serpent qui danse , Olicene propose un répertoire riche, sensible et surprenant.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 10 octobre 2026 de 20h à 21h30.

Ouverture des portes à 19h. .

1171 rue François Mitterand Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 88 06 55 43

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English :

Coming from different artistic backgrounds, Stéphane and Kevin combine their experiences and musical sensibilities to bring Olicene to life—a duo that has become a natural fit over the years and through their shared projects.

L’événement Concert du Duo Olicène Swing, Groove et Soul Saumur a été mis à jour le 2026-08-25 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME