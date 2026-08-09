Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Concert du groupe Abisko

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:30:00

fin : 2026-10-16 19:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Inspirés par leurs voyages, Céline et Maxime ont créé le duo Abisko, qui invite le public à un véritable voyage à travers de nombreux pays et sept langues différentes. Leur set musical propose une musique pop-folk en polyphonie, tissée de riches harmonies vocales. Accompagnées d’un piano, d’une guitare et parfois d’une boîte à rythmes, les voix aériennes de ce duo nomade s’entrelacent délicatement avec les mélodies intérieures de chacun. En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Manche. .

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

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English : Concert du groupe Abisko

L’événement Concert du groupe Abisko Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles