Concert du groupe Alazani Café associatif des Gallets Rennes Dimanche 7 juin, 16h30 Ille-et-Vilaine

Participation libre et consciente

Polyphonies de Géorgie

Alazani, ce sont 4 chanteuses (Tinatine, Marylise, Elisabeth et Léa), accompagnées d’un panduri (instrument traditionnel géorgien à cordes pincées).

Elles interprétent un répertoire de tradition oral de l’est de la Géorgie qui parle des travaux agricoles, de la beauté des montagnes et des rivières mais aussi des guerres et de l’amour.

Un voyage à 2 pas de chez vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-07T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00.000+02:00

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http://www.cafedesgallets.fr/

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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