Concert du groupe Alazani Café associatif des Gallets Rennes
Concert du groupe Alazani Café associatif des Gallets Rennes dimanche 7 juin 2026.
Concert du groupe Alazani Café associatif des Gallets Rennes Dimanche 7 juin, 16h30 Ille-et-Vilaine
Participation libre et consciente
Polyphonies de Géorgie
Alazani, ce sont 4 chanteuses (Tinatine, Marylise, Elisabeth et Léa), accompagnées d’un panduri (instrument traditionnel géorgien à cordes pincées).
Elles interprétent un répertoire de tradition oral de l’est de la Géorgie qui parle des travaux agricoles, de la beauté des montagnes et des rivières mais aussi des guerres et de l’amour.
Un voyage à 2 pas de chez vous !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-07T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-07T18:00:00.000+02:00
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http://www.cafedesgallets.fr/
Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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