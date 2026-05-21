Concert du groupe Deadline Magny
Concert du groupe Deadline Magny samedi 13 juin 2026.
Magny
Concert du groupe Deadline
Pré devant la mairie rue de la Cure 89200 Magny Magny Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Concert organisé par le Comité des fêtes de Magny (89200) avec le groupe Deadline.
Il se tiendra dans le pré face à la mairie 4 rue de la Cure 89200 Magny.
Buvette et restauration sur place .
Pré devant la mairie rue de la Cure 89200 Magny Magny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 19 21 79
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English : Concert du groupe Deadline
L’événement Concert du groupe Deadline Magny a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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