Magny

Concert du groupe Deadline

Pré devant la mairie rue de la Cure 89200 Magny Magny Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Concert organisé par le Comité des fêtes de Magny (89200) avec le groupe Deadline.

Il se tiendra dans le pré face à la mairie 4 rue de la Cure 89200 Magny.

Buvette et restauration sur place .

Pré devant la mairie rue de la Cure 89200 Magny Magny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 19 21 79

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English : Concert du groupe Deadline

L’événement Concert du groupe Deadline Magny a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Grand Vézelay