Soirée cochon à la broche Magny
Soirée cochon à la broche Magny samedi 30 mai 2026.
Magny
Soirée cochon à la broche
Salle des fêtes Magny Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Repas organisé par l’AS Magny dans la salle des fête au 4 rue de la Cure à Magny le samedi 30 mai.
Participation sur inscription avant le 20 mai au 06 3540 3415 ou 06 3214 5294 .
Salle des fêtes Magny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 14 52 94
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English : Soirée cochon à la broche
L’événement Soirée cochon à la broche Magny a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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