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Soirée cochon à la broche Magny

Soirée cochon à la broche Magny samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 89200 Magny

Département : Yonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif enfant Tarif enfant

Magny

Soirée cochon à la broche

Salle des fêtes Magny Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Repas organisé par l’AS Magny dans la salle des fête au 4 rue de la Cure à Magny le samedi 30 mai.
Participation sur inscription avant le 20 mai au 06 3540 3415 ou 06 3214 5294   .

Salle des fêtes Magny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 14 52 94 

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English : Soirée cochon à la broche

L’événement Soirée cochon à la broche Magny a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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