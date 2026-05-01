Magny

Soirée cochon à la broche

Salle des fêtes Magny Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Repas organisé par l’AS Magny dans la salle des fête au 4 rue de la Cure à Magny le samedi 30 mai.

Participation sur inscription avant le 20 mai au 06 3540 3415 ou 06 3214 5294 .

Salle des fêtes Magny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 14 52 94

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English : Soirée cochon à la broche

L’événement Soirée cochon à la broche Magny a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Grand Vézelay